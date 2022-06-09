Старушку насмерть задавил автомобиль в Петербурге

В Петербурге автомобиль насмерть задавил 72-летнюю женщину Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельное ДТП произошло 7 июня на улице Жуковского в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля сдавал назад и наехал на 72-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 8 июня.

- После аварии пенсионерку увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Ей диагностировали перелом таза и внутреннее кровотечение. Через несколько часов после ДТП женщина скончалась в медучреждении, - передает источник.

Ранее водителя не привлекали к административной ответственности. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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