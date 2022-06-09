Последние новости в Санкт-Петербурге к 9 июня 2022 года: продажа Полюстровского рынка и ливни и грозы 9 июня

Последние новости в Санкт-Петербурге к 9 июня 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 9 июня 2022 года.

Комитет имущественных отношений Петербурга выставил на продажу здание Полюстровского рынка и землю под ним с прилегающей территорией. За все город хочет получить почти 320 миллионов рублей. Покупателем на безальтернативной основе должен стать нынешний арендатор рынка.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает жителей и гостей города о резком ухудшении погоды. В ближайшие сутки в Северной столице ждут сильные дожди, переходящие в ливни. А также грозу.

Смертельное ДТП произошло 7 июня на улице Жуковского в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля сдавал назад и наехал на 72-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Юбилейные «Подорожники» выпустили в Санкт-Петербурге к 350-летию со дня рождения Петра I. Их начнут продавать с 9 июня.

Жители дома № 58 на улице Маршала Казакова ищут петербуржца, который выломал двери лифта.

В Петербурге арестовали бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова до 6 августа 2022 года. Мужчину обвиняют в дискредитации вооруженных сил РФ.

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