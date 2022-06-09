Полиция задержала участников массовой драки со стрельбой в коммуналке в Петербурге

Полиция задержала мужчин, устроивших стрельбу в коммуналке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали участников конфликта в коммунальной квартире на 6-й Красноармейской улице. Здесь, в одной из комнат, которая сдается в аренду, шумно выпивали четверо приятелей. Это не понравилось девушке-соседке. Она сделала замечание. Возник конфликт.

- После этого девушка позвала двоих знакомых, которые, войдя в комнату к отдыхающим, нанесли им побои, применили слезоточивый газ, а также травматический пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате инцидента трое выпивавших получили небольшие травмы, а одного госпитализировали с травматическим ранением груди.

Сами нападавшие и девушка после конфликта сразу уехали, но позднее их задержала полиция.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

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