Петербург поможет восстановить школы, детсады, театр и филармонию Мариуполя

Петербург поможет восстановить Мариуполь. Фото: пресс-служба губернатора СПб

Петербург поможет в восстановлении своего города-побратима Мариуполя. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, в первую очередь будет уделено внимание школам, детсадам и прочим социальным объектам.

- Сейчас рассматриваются проекты ремонта трех школ и трех детских садов, чтобы дети уже могли пойти в них 1 сентября. Все они находятся в Октябрьском районе, над которым шефствует Петербург, - заявил Беглов.

По его словам, которые приводит пресс-служба Смольного, также Северная столица окажет помощь в восстановлении спортивных объектов, общественных пространств, детских и тренировочных площадок.

А по просьбе властей Мариуполя город на Неве займется и возрождением местных Драматического театра и Филармонии.

Также при помощи Петербурга восстановят инженерные сети и коммуникации.

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