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Общество9 июня 2022 6:38

Атмосферный фронт унесет дожди из Петербурга в четверг, 9 июня

Основные осадки уже прошли ночью
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербург вернулось солнце.

В Петербург вернулось солнце.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краткий период непогода в середине недели, как и обещали синоптики, вновь сменяется теплом и солнцем. Атмосферный фронт, принесший ливни и грозы, покидает Петербург. И днем в четверг уже снова будет сухо.

- Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона. В облаках будет все больше прояснений, а кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет от +20 до +22 градусов. А в Ленинградской области воздух прогреется до +24. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что около нормы.

В пятницу дождей также не ожидается.

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