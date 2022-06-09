Атмосферный фронт унесет дожди из Петербурга в четверг, 9 июня

В Петербург вернулось солнце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краткий период непогода в середине недели, как и обещали синоптики, вновь сменяется теплом и солнцем. Атмосферный фронт, принесший ливни и грозы, покидает Петербург. И днем в четверг уже снова будет сухо.

- Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона. В облаках будет все больше прояснений, а кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет от +20 до +22 градусов. А в Ленинградской области воздух прогреется до +24. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что около нормы.

В пятницу дождей также не ожидается.

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