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Происшествия9 июня 2022 7:40

Петербургские полицейские поймали серийную карманницу, «работавшую» в супермаркетах

Подозреваемой оказалась 32-летняя уроженка Рязани
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция поймала карманницу.

Полиция поймала карманницу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские сыщика нашли и задержали молодую женщину, которую подозревают в серии карманных краж в продуктовых магазинах. Только за май, по данным полиции, за карманницей числится три эпизода. Все – в Калининском районе города.

- 8 июня задержана ранее судимая 32-летняя неработающая уроженка города Рязань, которая подозревается в серии краж у покупателей супермаркетов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следователи считают, что женщина причастна к краже кошелька с деньгами у пенсионерки на проспекте Науки, «Айфона» за 93 тысячи рублей у девушки на Гражданском проспекте, а также мобильника за 40 тысяч рублей у 18-летней студентки.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Полиция проверяет причастность подозреваемой к другим эпизодам.

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