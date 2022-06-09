Станция метро «Нарвская» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

Вход на "Нарвскую" ограничат из-за ремонта эскалатора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцев, пользующихся станцией метро «Нарвская», предупреждают об изменении графика ее работы. Причиной ограничений станет капитальный ремонт эскалатора, который начнется уже 14 июня и продлится два месяца.

- С 14 июня по 19 августа по рабочим дням с 08:10 до 09:10 часов вход в вестибюль закрыт, с 16:45 до 19:00 часов вход ограничен, - предупреждает пресс-служба метрополитена.

Кроме того, 1 июля с 22:00 до 00:36 часов станция будет работать только на выход, вход – закрыт.

При этом, по производственной необходимости, периоды ограничений могут произвольно меняться.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства и призывают заранее планировать маршрут поездок.

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