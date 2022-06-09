На жителя Петербурга завели дело за надругательство над флагом России

За снятый с дома флаг на петербуржца завели уголовное дело.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Полиция Выборгского района Петербурга завела уголовное дело на местного жителя, который сорвал государственный флаг России с одного из домов на проспекте Энгельса и унес с собой. Следователи посчитали это надругательством над символом страны.
- 8 июня 2022 года в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 329 «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что в момент инцидента 32-летний петербуржец был пьян. Также как и его приятель. Именно спиртное толкнуло друзей на проступок, который теперь может обернуться серьезными неприятностями.
Флаг у подозреваемого изъят.
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