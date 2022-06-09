Универмаг с товарами от российских дизайнеров открылся в Петербурге

Новый магазин с российскими товарами открылся в Петербурге. Фото: nevskycentrespb

В центре Петербурга открылся универмаг с товарами от российских дизайнеров. На площади в сотни квадратных метров представлена одежда, косметика, предметы интерьера и декора, а также многое другое.

- В магазине впервые представлены новые категории товаров - не только из fashion-сегмента, но и изделия для дома, приятные мелочи, косметика российского производства, - сообщается на странице ВКонтакте ТЦ «Невский центр», где расположен универмаг.

Несмотря на то, что магазин уже работает, 11 июня пройдет его торжественное открытие. Посетителей ждут показ модной одежды, мастер классы от дизайнеров, стилистов, парфюмеров и других.

Кроме того запланирован фуршет и розыгрыш призов.

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