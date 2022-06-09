Останки советских солдат нашли поисковики в Ленобласти

Поисковики нашли останки солдат на месте боев. Фото: vk.com/po_terra_spb

Поисковики из отрядов «Терра» и «Возвращение» нашли в Ленинградской области останки двух солдат Рабоче-крестьянской Красной армии, предшественницы советской армии. Обнаружить погибших удалось на высоте «Груша» на Карельском перешейке, где в 1940 году шли ожесточенные бои с финнами.

- В ходе поисковых работ на высоте «Груша» были обнаружены останки двух бойцов РККА, - сообщается на страничке ПО «Терра» ВКонтакте.

Сейчас поисковики продолжают работу на месте нахождения останков и поднимают фрагменты тел и вещи бойцов Красной армии из земли. В дальнейшем специалисты попробуют установить личности погибших и найти их родственников.

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