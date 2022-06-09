Проект Музея электрической эпохи на Фонтанке представили в Петербурге

Новый музей появится на Фонтанке. Фото: "Студия 44"

В Петербурге представили проект нового Музея электрической эпохи, который разместится в здании бывшей ТЭЦ на набережной Фонтанки, 104. Заказчиком выступила Первая территориальная генерирующая компания, ТГК-1. А исполнителем – «Студия 44» Никиты Явейна.

- Центральная ТЭЦ Санкт-Петербурга ведет свое начало от электростанции «Бельгийского Анонимного общества электрического освещения», построенной в 1898 году. В 1924 году она фактически стала первой ТЭЦ в Ленинграде и Советской России. В 2017 году выведена из эксплуатации, - говорится на сайте архитектурного бюро.

После реновации на территории ТЭЦ, «за глухим забором», появится общественное пространство с музеем, лекторием, рестораном, зонами отдыха и так далее.

Экспозиция музея будет рассказывать об эволюции теплоэнергетики.

Сроки реализации проекта не уточняются.

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