Книжные аллеи откроются в Петербурге 10 июня

В Петербурге открываются Книжные аллеи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Традиционные Книжные аллеи вновь начнут работу в Петербурге. Уже 10 июня библиофилов и просто прохожих ждут на Малой Конюшенной улице. Именно здесь, с 2015 года, традиционно располагается летняя книжная торговля.
- Основная идея в этом году – «Книга объединяет поколения». Акцент сделан на семейный досуг, - пишет «Петербургский дневник».
Для посетителей аллей подготовлена развлекательная программа с мастер-классами, лекциями, выступлениями поэтов. В рамках проекта «Старинная игротека» горожан научат играть в те забавы, которые радовали их бабушек и дедушек, а также пра-пра-пра-, вплоть до средних веков.
Кроме того, каждую неделю в зрительном зале под открытым небом будут показывать старые советские фильмы.
Ну и конечно на аллеях будут продавать книги на любой вкус.
Работать аллеи будут до 11 сентября.
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