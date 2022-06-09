Книжные аллеи откроются в Петербурге 10 июня

В Петербурге открываются Книжные аллеи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционные Книжные аллеи вновь начнут работу в Петербурге. Уже 10 июня библиофилов и просто прохожих ждут на Малой Конюшенной улице. Именно здесь, с 2015 года, традиционно располагается летняя книжная торговля.

- Основная идея в этом году – «Книга объединяет поколения». Акцент сделан на семейный досуг, - пишет «Петербургский дневник».

Для посетителей аллей подготовлена развлекательная программа с мастер-классами, лекциями, выступлениями поэтов. В рамках проекта «Старинная игротека» горожан научат играть в те забавы, которые радовали их бабушек и дедушек, а также пра-пра-пра-, вплоть до средних веков.

Кроме того, каждую неделю в зрительном зале под открытым небом будут показывать старые советские фильмы.

Ну и конечно на аллеях будут продавать книги на любой вкус.

Работать аллеи будут до 11 сентября.

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