На жителя Колпино завели дело за истязание своего ребенка

Житель Колпино избивал 12-летнего сына. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил дело об истязании ребенка в отношении 36-летнего жителя Колпино, который в апреле сильно избил своего 12-летнего сына. Тогда ребенка отвезли в больницу со множественными травмами, в том числе внутренних органов.

- Из квартиры по месту жительства был ученик пятого класса с диагнозом: сотрясение головного мозга, множественные ушибы груди, живота, конечностей, ушиб почек, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам самого мальчика, его дома побил отец. Была начата проверка, которая длилась полтора месяца. И 8 июня следователи завели дело за истязание лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

В тот же день был задержан и сам подозреваемый. Известно, что мужчина ранее дважды судим: за побои и наркотики.

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