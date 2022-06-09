Почти треть петербуржцев повысила зарплатные ожидания с начала года

Несмотря на изменения в геополитике, зарплатные аппетиты растут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга оказались жадными до денег и с начала года изменили желаемую сумму зарплаты в резюме. Впрочем, так поступили не все соискатели, а лишь 31 процент из них. А некоторые вообще убрали размер зарплаты из анкеты.

- Среди соискателей из Петербурга свои зарплатные ожидания за последнее время увеличил 31% опрошенных. Из них 57% подняли свои требования к заработной плате на 10 000 рублей и более, еще 26% - на 5 000–10 000 рублей, - сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Мужчины чаще хотели увеличения зарплаты, чем женщины – 62 против 43 процентов.

А если брать по специальностям, то на повышенный доход активнее всего претендовали айтишники. А реже всего – научные работники и начинающие специалисты.

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