В Петербурге спасли от ворон пропавшего волнистого попугайчика

Волнистого попугайчика поймали в парке Строителей. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Счастливым концом закончилась история с пропажей волнистого попугайчика. Ярко-желтая птичка выбралась из клетки и улетела из окна квартиры на улице Коллонтай. Хозяева уже отчаялись найти любимца, но тут в соцсетях появился пост о том, что пернатого спасли.

- В парке Строителей на перекрестке Подвойского и Искровского отбили у ворон волнистого попугайчика. Хозяин отзовись, - написали горожане в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пока одни пользователи соцсетей умилялись желтому красавцу, в комментарии пришли и хозяева птички: «Это наш попугай! Весь вечер искали! Спасибо кто помог и приютил», написали счастливые владельцы птички.

Дальнейшее уже было делом техники, и вскоре пернатый беглец обрел дом.

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