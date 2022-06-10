Солнечно, без осадков и до +23 градусов будет в Петербурге в пятницу, 10 июня

Пятница и суббота будут солнечными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская погода почти сломала печальную традицию портиться к выходным. В пятницу и субботу синоптики обещают ясно и без осадков. Однако в воскресенье придут не только дожди, но и грозы.

- 10 июня в Петербурге переменная облачность, без дождей. Ветер северо-западный и западный умеренный. Температура воздуха составит +21…+23 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давние еле заметно повысится и составит 761 мм ртутного столба, что близко к норме.

11 июня, в субботу, будет малооблачно и до +24 на термометре. А вот в воскресенье днем город накроют кратковременные дожди, ливни и грозы. Ветер будет порывистым. Воздух прогреется до +22 градусов.

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