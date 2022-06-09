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Происшествия9 июня 2022 14:25

Мертвого петербуржца нашли с ранением в плече у себя дома

В квартире полицейские задержали двух ранее судимых мужчин
Кирилл МИНЯЙЛО
Тело петербуржца нашли в его квартире с ножевым ранением

Тело петербуржца нашли в его квартире с ножевым ранением

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тело 26-летнего мертвого петербуржца нашли на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге. На месте происшествия, в доме № 20, полицейские задержали двух мужчин. У них изъяли нож. Следователи Выборгского района города возбудили уголовное дело. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 9 июня.

- Труп мужчины обнаружили в его квартире 8 июня. За плечом у него было ножевое ранение. Полицейские задержали двух жильцов этой квартиры в возрасте 45 и 51 лет, - передает источник.

При этом полицейские выяснили, что у обоих мужчин уже были уголовные дела. Мужчину помоложе, 45-летний петербуржец, судили в 2018 году за угон автомобиля. Также его обвиняли в пьяной езде за рулем.

Постарше, 51-летний мужчина, семь раз был, начиная с 1991 года, обвиняемым в уголовных делах. По некоторым из них петербуржца оправдали. В 2002 году его освободили от уголовной ответственности за хулиганство и отправили в психбольницу.

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