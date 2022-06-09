Петербуржец умер в операционной через два дня после драки во дворе

Петербуржец умер от травм через два дня после драки Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодой петербуржец скончался в операционной после драки во дворе Учебного переулка. Травмы 27-летний мужчина получил за два дня до госпитализации. В больницу его увезли 8 июня. Врачей пострадавшему вызвала сожительница. Она рассказала, что драка произошла во время распития спиртного с незнакомой компанией петербуржцев. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 9 июня.

- Погибшему петербуржцу диагностировали перелом основания черепа, закрытую травму груди, ушиб сердца и легких, а также закрытую травму живота. При этом мужчине повредили органы брюшной полости, - передал источник.

По словам 31-летней сожительницы погибшего, драка произошла днем 6 июня. Пара выпивала алкоголь в компании мужчин. Между одним из них и погибшим возник конфликт.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.