Автомобили с пробегом подешевели на 15% в Санкт-Петербурге

Поддержанные автомобили стали стоить дешевле на 15% к концу весны в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цена автомобилей с пробегом в Петербурге снизилась на 15 процентов в мае 2022 года по сравнению с мартом. Данные об этом предоставила ГК «Прагматика».

- К концу мая стоимость подержанных машин в автосалонах снизилась ниже одного миллиона рублей. В марте средняя цена продажи таких автомобилей была равна одному миллиону и ста тысячам рублей в среднем, - следует из данных группы компаний.

Уменьшение стоимости связывают с обслуживаем автомобилей, которые хранят на складах дилеры. Также петербуржцы не хотят платить за машины с пробегом более одного миллиона рублей. На цену автомобилей повлияли и высокие ставки по автокредитам.

К концу весны 2022 года в список самых популярных поддержанных машин вошли LADA, KIA, Hyundai, Nissan и Renault.

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