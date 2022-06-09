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Авто9 июня 2022 15:34

Автомобили с пробегом подешевели на 15% в Санкт-Петербурге

Цена снизилась из-за высоких ставок по автокредиту и нежелания горожан платить больше 1 млн рублей
Кирилл МИНЯЙЛО
Поддержанные автомобили стали стоить дешевле на 15% к концу весны в Петербурге

Поддержанные автомобили стали стоить дешевле на 15% к концу весны в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цена автомобилей с пробегом в Петербурге снизилась на 15 процентов в мае 2022 года по сравнению с мартом. Данные об этом предоставила ГК «Прагматика».

- К концу мая стоимость подержанных машин в автосалонах снизилась ниже одного миллиона рублей. В марте средняя цена продажи таких автомобилей была равна одному миллиону и ста тысячам рублей в среднем, - следует из данных группы компаний.

Уменьшение стоимости связывают с обслуживаем автомобилей, которые хранят на складах дилеры. Также петербуржцы не хотят платить за машины с пробегом более одного миллиона рублей. На цену автомобилей повлияли и высокие ставки по автокредитам.

К концу весны 2022 года в список самых популярных поддержанных машин вошли LADA, KIA, Hyundai, Nissan и Renault.

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