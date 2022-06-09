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Происшествия9 июня 2022 16:15

В Выборге воспитательницу детсада побили за отказ отдавать детей пьяному отцу

Женщине не хотела отдавать детей неадекватному мужчине
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Выборге пьяный отец пришел за детьми в детсад и ударил воспитательницу.

В Выборге пьяный отец пришел за детьми в детсад и ударил воспитательницу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Ленобласти пьяный отец ударил воспитательницу детского сада, когда пришел забирать своих двоих детей. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в дошкольном учреждении на Спортивной улице в Светогорске еще вечером 1 июня. Сейчас полиция взялась за проверку конфликта.

- В полицию обратилась педагог. По ее словам, за двумя ее воспитанниками пришел отец. Вот только он был в неадекватном состоянии, от него пахло спиртным. Женщина не захотела отдавать ему детей, после чего тот ее ударил. Об инциденте доложили заместителю главы местного отдела полиции – сообщил источник «КП-Петербург».

Заявление друг на друга в итоге никто не стал писать. Полицейские взяли объяснение с матери детей и воспитателей. Похоже, они решили помириться.