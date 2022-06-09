83-летняя старушка из Ленобласти до смерти забила свою подругу

Уголовное дело уже возбудили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

83-летняя старушка в городе Тосно Ленинградской области до смерти забила свою подругу. Все началось с застолья. Утром 3 июня пенсионерка и ее 70-летняя знакомая встретились дома у подозреваемой. День обещал быть обычным, если бы не внезапная ссора.

- Во время совместного распития спиртных напитков из-за возникшего конфликта женщина нанесла подруге серьезные повреждения. В больницу ее доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными открытыми переломами костей лицевого черепа. На следующий день пострадавшая скончалась, - сообщил источник "КП-Петербург".

Следователи тут же возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Старушку задержали, но чуть позже отправили домой под подписку о невыезде.