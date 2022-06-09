Из 6,8 тысяч петербургских школьников ЕГЭ на сто баллов сдали 59 учеников

Петербургские школьники получили результаты ЕГЭ-2022 по химии, литературе и географии Фото: Артем КИЛЬКИН

Школьники Петербурга получили результаты ЕГЭ за первые экзамены. В их число вошли химия, литература и география. Всего государственные экзамены держали 6 812 учеников. Из них максимальное количество баллов получили 59 выпускников. О результатах рассказали в комитет по образованию города на Неве в четверг, 9 июня.

- ЕГЭ по химии сдавали 2 855 детей. У 530 детей результаты экзамена варьируются от 81 до 100 баллов. По данному предмету 100 баллов получили 16 учеников. Средний балл составил 53,8, - говорится в сообщении.

Литературу сдавали 3 197 учеников. От 81 до 100 баллов набрали 539 из них. «Стобалльниками» по предмету стали 40 школьников, а средний результат равен 61,9 баллам.

Третьим предметом стала география, которую сдавали 760 человек. Из них трое набрали максимальное количество баллов. Средний балл – 55,2.

Экзамены у выпускников школ прошли 26 мая. Не позднее 10 июня все участники ЕГЭ узнают о своих результатах.