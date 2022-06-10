Силовики показали пистолет петербуржца, устроившего стрельбу в храме

Снимок травматического пистолета, найденного после стрельбы в храме Петербурга ФОТО: Росгвардия Петербурга

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга показали травматический пистолет, который они нашли в храме Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте в Петербурге. Стрельба в стенах церкви произошла в четверг, 9 июня.

- Найденный травматический пистолет называется «Гроза-021». Его обнаружили на месте происшествия на Пискаревском проспекте, - говорится в сообщении.

Напомним, пострадавшего мужчину увезли в больницу после стрельбы в храме. Видеозапись в церкви зафиксировала произошедшее.

Также ранее инцидент прокомментировали священнослужители Санкт-Петербургской митрополии.

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