Последние новости в Санкт-Петербурге к 10 июня 2022 года: стрельба в храме и кошачий приют 17-летний школьницы

Последние новости в Санкт-Петербурге к 10 июня 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 10 июня 2022 года.

Стрельба произошла на цокольном этаже храма Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте в Петербурге в четверг, 9 июня. Пострадавший мужчина попал на камеры видеонаблюдения в церкви.

Копила деньги на телефон, а открыла приют для животных: Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка и теперь ищет им дом.

Школьники Петербурга получили результаты ЕГЭ за первые экзамены. В их число вошли химия, литература и география. Всего государственные экзамены держали 6 812 учеников. Из них максимальное количество баллов получили 59 выпускников. О результатах рассказали в комитет по образованию города на Неве в четверг, 9 июня.

Памятник российскому императору Петру I открыли у здания «Лахта-центра» в четверг, 9 июня. Торжественное мероприятие провели в честь 350-летия со дня рождения великого реформатора и основателя Санкт-Петербурга.

Цена автомобилей с пробегом в Петербурге снизилась на 15 процентов в мае 2022 года по сравнению с мартом.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.