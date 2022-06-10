Беглов назначил врио главы Пушкинского района и Комитета территориального развития

Губернатор сделал новые назначения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении временно исполняющих обязанности руководителей исполнительных органов госвласти города. Речь идет о главах районной администрации и одного из комитетов.

- Губернатор назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Пушкинского района Чапурова Андрея Владимировича, - сообщает пресс-служба Смольного.

А руководить Комитетом территориального развития Петербурга, пусть и с приставкой «врио», теперь будет Елена Кудрявцева.

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