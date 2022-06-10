«Лежачие полицейские» появились по 10 адресам в трех районах Петербурга

Еще 10 "лежачих полицейских" появились в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Еще 10 «лежачих полицейских», столь нелюбимых автомобилистами, появились в Петербурге. Их установили в трех районах Петербурга вблизи школ, автобусных остановок, спортивных объектов и прочих мест, где на дороге внезапно могут появиться пешеходы.

- Всего до 17 июня текущего года искусственные неровности появятся на 58 нерегулируемых пешеходных переходах в разных районах города, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Среди установленных неровностей, две в Красногвардейском районе. На Весенней улице у школы и на углу Муринской дороги и Чарушинской улицы.

В Петроградском районе «полицейских» положили на перекрестке Спортивной и Вязовой, а также на улице Красного курсанта.

Больше всего адресов – в Василеостровском районе: 4-5 линия, перекресток Большого проспекта и 6-7 линии, угол Галерного проезда и Парусной, перекресток Морской набережной и Флагманской улицы, Новосмоленская набережная, перекресток Шкиперского протока и улицы Опочинина.

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