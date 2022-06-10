Суд арестовал участок Александра Невзорова* за 7,8 млн рублей, расположенный у Финского залива

Суд арестовал участок Невзорова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал недвижимое имущество петербургского журналиста Александра Невзорова. Речь идет о земельном участке на побережье Финского залива.

- Арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, - пишет ТАСС.

Участок, по данным издания, оценивается в 7,87 миллиона рублей.

Напомним, что сам Александр Невзоров вместе с женой покинули Россию еще весной. В последнее время они находились в Израиле. Позднее на Невзорова было возбуждено уголовное дело, а спустя пару дней его объявили в розыск.

В начале июня появилась информация, что Невзоров и его супруга получили гражданство Украины.

*-признан иноагентом.

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