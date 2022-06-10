Суд арестовал участок Александра Невзорова* за 7,8 млн рублей, расположенный у Финского залива

Суд арестовал участок Невзорова.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал недвижимое имущество петербургского журналиста Александра Невзорова. Речь идет о земельном участке на побережье Финского залива.
- Арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, - пишет ТАСС.
Участок, по данным издания, оценивается в 7,87 миллиона рублей.
Напомним, что сам Александр Невзоров вместе с женой покинули Россию еще весной. В последнее время они находились в Израиле. Позднее на Невзорова было возбуждено уголовное дело, а спустя пару дней его объявили в розыск.
В начале июня появилась информация, что Невзоров и его супруга получили гражданство Украины.
*-признан иноагентом.
Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.