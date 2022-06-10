Министр здравоохранения Индии примет участие в ПМЭФ-2022

Глава Минздрава Индии приедет на ПМЭФ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия приедет на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил источник в индийском посольстве в России.

- Глава министерства здравоохранения Индии Мансух Мандавия примет участие в ПМЭФ-2022, - пишут РИА-Новости со ссылкой на собственные источники.

Ранее появлялась информация о том, что Индия будет представлена на форуме на министерском уровне, но конкретных имен не называлось.

Напомним, что XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня 2022 года. Власти города планирую подписать на нем более 40 соглашений для Северной столицы.

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