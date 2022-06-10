В Петербурге на воспитательницу детсада завели дело из-за упавшей на перекладину 5-летней девочки

СК завел дело на воспитательницу детсада, где пострадала 5-летняя девочка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая не уследила за одной из воспитанниц на прогулке. В результате 5-летняя девочка упала животом на перекладину и получила разрыв внутренних органов.

- Дело возбуждено по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас 51-летняя воспитательница находится под подпиской о невыезде.

Что касается девочки, то у нее разрыв печени, малышка находится в одной из больниц. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Читатели «Комсомолки» при этом жалеют как девочку, так и саму воспитательницу: «Быстрейшего выздоровления малышке. Я не оправдываю воспитателей, но когда в группе 32 человека - это ужасно».

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