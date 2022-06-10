Метро «Чернышевская» закроют на реконструкцию на год

Метро "Чернышевская" закроют на ремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабный ремонт станции метро «Чернышевская» начнется в третьем квартале нынешнего года. Программой работ запланирована замена всех эскалаторов, которых будет четыре вместо трех, а также ремонт наклонного хода.

- Деньги уже заложены в бюджет. Работы проведет «Метрострой Северной столицы», - ранее писала «КП-Петербург».

В конце 2021 года зампредседатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский оценивал весь процесс как тяжелый и закладывал на работы не менее двух лет.

Но сейчас специалисты надеются выполнить все за год. Если станцию закроют для пассажиров в июле-сентябре 2022 года, то открыть смогут уже в ноябре 2023-го.

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