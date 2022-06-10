Петербуржец замаскировал свой кроссовер под машину экстренных служб, но попался полиции

Мужчину остановили патрульные ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербуржец замаскировал свой кроссовер под спецтранспорт экстренных служб, но попался полиции. Казалось бы, мужчина учел все - мигалки на крыше и подобающая раскраска, но 9 июня во время патрулирования Ириновского проспекта в Красногвардейском районе города на сомнительный транспорт наткнулись сотрудники ДПС. Без внимания они оставить машину не смогли.

- Полицейские решили проверить принадлежность автомобиля. Оказалось, что к спецтранспорту «Хендай» отношение не имеет, а принадлежит казенному учреждению Ленинградской области. В момент проверки в автомобиле в качестве пассажира находился один из руководителей этой организации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозрения стражей порядка подкрепил осмотр иномарки - подлинность номерных узлов машины встала под большим вопросом. В случае подтверждения данных осмотра, хозяину автомобиля может грозить уголовная ответственность. Мужчину вместе с машиной доставили в отдел полиции.