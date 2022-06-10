Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сломал руку

Борис Пиотровский сломал руку. Фото: t.me/Piotrovsky

Вице-губернатор Петербурга сломал руку. Борис Пиотровский неудачно поучаствовал в велогонке, прошедшей в Северной столице в рамках празднования юбилея Петра Первого. И теперь ходит с гипсом и поддерживающей повязкой на шее.

- В связи с огромным интересом к моему состоянию здоровья отчитываюсь: руку, действительно, сломал. Переоценил немного свои возможности во время велогонки La Stradа, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

По его словам, некоторое время придется ходить с фиксатором на руке, но на исполнении служебных обязанностей, в которые теперь входит и развитие туризма в Петербурге, это никак не скажется.

А 17 июля Пиотровский уже намерен выступить в соревнованиях по триатлону.

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