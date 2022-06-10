В Петербурге и Ленобласти после зимы проснулись летучие мыши

В Петербурге проснулись летучие мыши. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупредило жителей Петербурга и области о возможной встрече с летучими мышами. После долгой зимней спячки мышки, наконец, проснулись и готовы наверстать упущенное время.

- Представители отряда рукокрылых вышли из спячки, в которой обычно проводят от шести до восьми месяцев. Животные активны только в теплое время года, – сообщает пресс-служба управления.

По словам специалистов, летучие мыши не имеют гнезд и селятся в деревьях, заброшенных зданиях, на чердаках или балконах домов. А могут и залететь в квартиру.

В этом случае, не надо пытаться поймать мышь, взять ее в руки или покормить. Когда животное успокоится, его можно накрыть полотенцем и выпустить на улицу. При этом надо беречь руки, так как мышки не только кусаются, но и являются переносчиками опасных болезней.

Всего в Петербурге водятся минимум семь разных видов летучих мышей. А встретить их можно в парке Сергиевка, Южно-Приморском парке, в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах, в поселках Серово и Комарово.

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