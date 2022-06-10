Памятнику Фотографу на Малой Садовой улице вернули сломанный зонт

Фотографу с Малой Садовой вернули зонт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятник Фотографу на Малой Садовой улице Петербурга снова стоит под зонтом. Некоторое время назад эту часть композиции пришлось демонтировать из-за отломанной ручки. Но теперь зонтик отремонтирован и вернулся на свое место.

- После ремонта зонтик почистили, помыли и натерли воском, - рассказали «Петербургскому дневнику» в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы.

Именно фонд был инициатором установки скульптуры, автором которой стала Лариса Канунникова.

На Малой Садовой улице, где до революции располагалась мастерская карла Буллы, фотограф появился более 20 лет назад – в 2001 году – и сразу стал популярным объектом для туристов. Здесь сделано бесчисленное количество селфи.

При этом на балансе города объект не находится, все это время за ней присматривает и ухаживает фонд.

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