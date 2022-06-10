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Общество10 июня 2022 13:46

Многодетная мать из Ленобласти несколько дней морила голодом малышей из-за отсутствия денег

Даже грудничок на время остался голодным
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Голодных малышей обнаружили приехавшие медики

Голодных малышей обнаружили приехавшие медики

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Многодетная мать из Приозерска несколько дней морила голодом своих малышей. Об этом стало известно, лишь когда в гости к семье наведались медики. В квартире они увидели детей, но не увидели для них хоть капли еды.

- В этой семье трое детей - трехлетний, годовалый и пятимесячная девочка. Не было даже смеси для малышки. Мама сказала, что детки не ели несколько дней, потому что у нее нет денег на продукты. Раньше она уже обращалась в больницу за детской смесью. При этом сознание женщины было спутанным, на вопросы она отвечала односложно и неуверенно, - сообщил источник "КП-Петербург".

Самостоятельно изъять детей из семьи медики, конечно, не могли. Эта информация дошла до главного врача больницы, который обратился за помощью в полицию с просьбой обратить внимание на семью. Сейчас по данному обращению проводится проверка.