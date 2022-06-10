Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Петербурге

"Зенит" сыграет со "Спартаком" за Суперкубок России 9 июля в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» все-таки состоится в Петербурге. Об этом объявил Российский футбольный союз. Напомним, москвичи были против такого решения, считая, что это даст огромное преимущество хозяев. Красно-белые предлагали альтернативу – играть на нейтральном поле, то есть не в двух столицах. Но РФС решил иначе, хотя на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

- Игра пройдет 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург» (название арены на Крестовском острове нельзя упоминать из-за рекламных прав – прим.ред.). В матче за Суперкубок играют чемпион России и обладатель Кубка страны, - уточняют в пресс-службе РФС.

Добавим, что Суперкубок России пройдет в 20 раз в истории. Пока единоличный лидер в гонке за трофей – московский ЦСКА, выигравший семь раз.