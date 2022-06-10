Бензобак взорвался на Софийской базе в Петербурге

На Софийской базе взорвался бензобак. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Софийской базе в Петербурге произошел взрыв бензобака на одном из автомобилей. Все случилось вечером в четверг, 9 июня. По информацию источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, сейчас полицейские проводят проверку. Есть один пострадавший. Это мужчина, его госпитализировали.

- Пострадавшему 33 года. От взрыва бензобака пламя обожгло лицо мужчины и его руки. Общая площадь ожогов составляет шесть процентов. Его подлечили в больнице, но скоро отпустили со словами, что состояние здоровья удовлетворительное, - сказал источник «КП-Петербург».

Добавим, что расследовать происшествие назначен ответственный из полиции.