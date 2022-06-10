Минимальная цена комнаты в Петербурге достигла почти трех миллионов рублей

Комната - самый доступный вариант собственного жилья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти три миллиона рублей. Именно столько необходимо, чтобы стать обладателем недвижимости в Петербурге. Причем это будет не квартира – стоимость однушек уже достигла семи-восьми миллионов, а комната.

- Если в начале года комнату в Петербурге можно было найти за 2,7 миллиона рублей, то в апреле минимальная цена выросла до трех миллионов, - рассказали «Невским новостям» специалисты рынка недвижимости.

Правда, к лету цены чуть «отыграли» назад и сейчас комнату модно найти за 2,86 миллиона.

Обычно комнаты в квартирах покупают студентам их родители как альтернативу общежитию, молодые семьи без детей или одиночки.

А вот для сдачи в аренду такое жилье подходит плохо, многих квартиросъемщиков пугают потенциальные соседи. Впрочем, сдается и снимается почти все, в том числе и комнаты в знаменитых петербургских коммуналках.

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