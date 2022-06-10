В Петербурге увеличат число автобусов до кладбищ 11-13 июня

В дни православных праздников петербуржцам добавят автобусов к кладбищам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 11 по 13 июня, в родительскую субботу, Святую Троицу и Духов день, добавят дополнительные автобусы до кладбищ. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

- В дни православных праздников 11-13 июня традиционно увеличат число автобусов на маршрутах к массовых захоронениям. Это общественный транспорт № 90 и 195 – к Южному кладбищу, 397 и 398 – к Северному кладбищу, - говорится в сообщении.

Число автобусов добавляют из-за прогнозируемого высокого пассажиропотока. Всего на маршруты выйдет 49 дополнительных автобусов.

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