В Петербурге еще одна 5-летняя девочка получила травму внутренних органов в детском саду

Ребенка увезли в больницу после прогулки в детском саду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй похожий случай травмирования ребенка на детской площадке произошел в Петербурге. И второй раз подряд ребенка увозят в больницу из детского сада. Оба инцидента практически одинаковы: на прогулке девочка падает с высоты животом на перекладину и получает травму внутренних органов.

- Установлено, что 8 июня около 11:30 на прогулке в детском саду на Вознесенском проспекте девочка 2017 года рождения упала с качелей, ударившись животом о металлическую ограду, - сообщает источник «КП-Петербург».

Малышку госпитализировали с гематомой 12-перстной кишки и повреждением поджелудочной железы. Состояние ребенка тяжелое.

Проверку по факту ЧП начали Следственный комитет и прокуратура.

Напомним, что после случая в Калининском районе, на воспитательницу детского сада было возбуждено уголовное дело.

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