С 11 июня в Петербурге вводят особый противопожарный режим

В Петербурге вводят особый противопожарный режим Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вводят особый противопожарный режим. Он будет действовать с 11 июня до 10 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов в пятницу, 10 июня.

- С 11 июня по 10 июля в Северной столице горожанам запрещают разводить огонь на территории зеленых насаждений и использовать пиротехнику без согласования с МЧС Петербурга, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Во время особого противопожарного режима не допускается посещение лесов, которые находятся в границах города.

Нарушителей будут штрафовать соответственно с кодексом РФ об административных правонарушениях.

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