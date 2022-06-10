Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2022 14:55

350 млн рублей со строительства «коричневой» линии метро Петербурга перенаправят на другие цели

Власти Северной столицы хотят урезать лимит финансирования ветки из-за санкций
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Власти Петербурга хотят изменить лимит финансирования строительства "коричневой" лини метро.

Власти Петербурга хотят изменить лимит финансирования строительства "коричневой" лини метро.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга хотят уменьшить финансирование строительства «коричневой» линии метрополитена на 350 млн рублей. Об этом стало известно из соответствующего проекта постановления Смольного, который проходит антикоррупционную экспертизу. Болезненная новость для жителей юго-запада объясняется тем, что указанная сумма пойдет на другие полезные дела в подземке. Например, на ремонт объектов на станции «Технологический институт-1».

- Проектом постановления предлагается увеличить лимит финансирования… по строительству Депо Южное, на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции «Технологический институт-1». Из-за макроэкономической ситуации произошло значительное удорожание стоимости оборудования, - говорится в пояснительной записке.

Добавим, что общий лимит финансирования строительства «коричневой» ветки метро Петербурга составляет 13,6 млрд рублей.