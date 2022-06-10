В Ленобласти мужчина сгорел заживо, пытаясь подключить водяной насос

Полицию на место происшествия вызвал сосед Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Киришском районе Ленобласти 68-летний мужчина сгорел заживо, пытаясь подключить водяной насос. Его тело утром 9 июня около пруда нашел сосед, который и вызвал полицию. Вокруг трупа обнаружили множество проводов.

- Тело обнаружено со следами поражения электрическим током. Мужчина лежал на земле около воды, рядом шли провода. Один из них вел к электрической розетке, другой - к водяному насосу, находящемуся в воде, - сообщил источник "КП-Петербург".

Других телесных повреждений на теле мужчины не было. Вероятно, он пытался подключить насос, когда его неожиданно ударило током, но точная причина смерти пока не установлена.