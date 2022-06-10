Троих петербуржцев арестовали на 9 суток за баннер над Московским проспектом

Троих петербуржцев арестовали на девять суток за баннер на перилах железнодорожного моста в районе Московского проспекта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Троих активистов арестовали на девять суток за баннер над Московским проспектом. Утром 27 мая петербуржцы растянули баннер на перилах ж/д моста в районе дома № 154. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области в пятницу, 10 июня.

- Троих участников незаконной акции задержали. Ими оказались безработные 22-летний и 18-летние петербуржцы. Все трое члены неформальных молодежных сообществ, - говорится в сообщении.

Полицейские задержали правонарушителей по их домашним адресам и доставили в отдел 8 июня. Решение об административном аресте на девять суток Ленинский районный суд Петербурга вынес 10 июня.

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