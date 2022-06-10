Полицию женщина обещала ждать дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка заявила в полицию, что тренер по танцам с помощью транса принуждает ее к сексу. И это, по ее словам, не единичный случай. Такие "сеансы" тренер проводит с ней регулярно на протяжении полугода.

- Женщина сказала, что это началось еще в декабре месяце. Мужчина склонял ее к сексуальным действиям - с помощью музыки вводил в трансовое состояние. Теперь она хочет привлечь его к ответственности, - сообщил источник "КП-Петербург".

О самом тренере женщина предпочла сильно не распространяться - никаких данных мужчины она полиции не оставила. Зато назвала свой адрес, где и обещала ждать правоохранителей.