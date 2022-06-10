Мощный пожар произошел на складе в порту в Усть-Луге

Склад на территории лесного терминала загорелся в порту в Усть-Луге
Фото: СОЦСЕТИ
Сильный пожар произошел на лесном терминале «Фактор» в Усть-Луге вечером в пятницу, 10 июня. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
- В порту большой пожар, - пишут пользователи в группе «ВКонтакте» «Дорожный контроль Ленинградской области».
По словам свидетелей ЧП, горит склад. На кадрах очевидцев веден густой столб дыма.
Детали происшествия выясняются.
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