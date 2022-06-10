Центр Петербурга перекроют с 11 по 12 июня из-за марафона «Белые ночи»

Часть улиц в центре Петербурга перекроют 11 и 12 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Петербурга 11 и 12 июня поэтапно перекроют движение на нескольких улицах из-за ХХХI международного марафона «Белые ночи». Улицы перекроют на пяти участках города. Об этом пишет «Мойка78».

Улицы, которые будут поэтапно перекрывать 11 и 12 июня из-за марафона "Белые ночи" Фото: Пресс-служба Смольного

- Как сообщили 10 июня в пресс-службе городского комитета по транспорту, ограничения вступят в силу с 08:00 часов 11 июня до 06:00 часов 12 июня. При этом с 21:00 часов 11 июня до 06:00 часов 12 июня изменится маршрут движения общественного транспорта, - пишет агентство.

Подробную информацию о перекрытии части улиц в центре города опубликовали на сайте комитета по транспорту Петербурга. Также на нем опубликовали график изменения движения 30 маршрутов общественного транспорта.

В 2022 году в марафоне «Белые ночи», по ожиданиям организаторов, будут участвовать тысячи людей.