В Петербурге женщина воткнула нож в соседку, не поделив с ней холодильник

В точных обстоятельствах произошедшего разбирается полиция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге драка за холодильник между соседками закончилась поножовщиной. Утром 9 июня 37-летняя гражданка Узбекистана и ее 36-летней соотечественница оказались вместе на кухне и начали выяснять отношения. Причина скандала - дележка холодильника. Только вот взаимными претензиями все не закончилось, постепенно ссора переросла в драку.

- В результате драки женщина, что помладше, взяла нож и нанесла соседке телесные повреждения. Об этом узнала женщина из соседней квартиры и вызвала полицию. На месте нашли окровавленные нож, вилку и осколки тарелки, - сообщил источник "КП-Петербург".

Пострадавшую увезли в больницу, о ее состоянии пока ничего неизвестно. Нападавшую с собой забрали правоохранители. Сейчас она задержана по подозрению в совершении преступления.