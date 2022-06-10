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Происшествия10 июня 2022 16:56

В Петербурге мужчина открыл стрельбу по своим знакомым

Мужчина перепугал своих знакомых посреди ночи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полиция задержала жителя Петербурга за стрельбу из боевого пистолета.

Полиция задержала жителя Петербурга за стрельбу из боевого пистолета.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Петербурга задержала агрессивного мужчину, который открыл стрельбу в квартире посреди ночи четверга, 9 июня. Каково же было удивление правоохранителей, когда по месту жительства буйного гражданина они нашли сотню патронов и пистолет с глушителем. Полиция выясняет, откуда у него «трофеи».

-31-летний гражданин родом из сопредельного государства. У него в ходе обыска изъяли боевой пистолет иностранного производства. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина хулиганил и четырежды выстрелил из пистолета в воздух. В результате инцидента пострадавших нет, - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Мужчину задержали. По данным «КП-Петербург», ранее его не судили, только дважды привлекали к «административке» за распитие алкоголя в общественных местах.