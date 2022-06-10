В Петербурге мужчина открыл стрельбу по своим знакомым

Полиция задержала жителя Петербурга за стрельбу из боевого пистолета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Петербурга задержала агрессивного мужчину, который открыл стрельбу в квартире посреди ночи четверга, 9 июня. Каково же было удивление правоохранителей, когда по месту жительства буйного гражданина они нашли сотню патронов и пистолет с глушителем. Полиция выясняет, откуда у него «трофеи».

-31-летний гражданин родом из сопредельного государства. У него в ходе обыска изъяли боевой пистолет иностранного производства. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина хулиганил и четырежды выстрелил из пистолета в воздух. В результате инцидента пострадавших нет, - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Мужчину задержали. По данным «КП-Петербург», ранее его не судили, только дважды привлекали к «административке» за распитие алкоголя в общественных местах.