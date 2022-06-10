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Происшествия10 июня 2022 17:18

На петербурженку напали с ножом у парадной дома

Молодой парень хотел ограбить петербурженку, но убежал с места преступления
Кирилл МИНЯЙЛО
На 22-летнюю петербурженку напал 18-летний парень с ножом

На 22-летнюю петербурженку напал 18-летний парень с ножом

Фото: Артем КИЛЬКИН

На 22-летнюю петербурженку напали у парадной дома на Петергофском шоссе. Неизвестный угрожал девушке ножом и хотел украсть мобильник и деньги. Позже полицейские его задержали. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 10 июня.

- Преступник не сумел украсть личные вещи потерпевшей и скрылся с места преступления, - передал источник.

Полицейские «по горячим следам» поймали 18-летнего парня. Возбуждено уголовное дело.

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